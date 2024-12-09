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На видео попал гигантский краб на багажнике автомобиля во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попал гигантский краб на багажнике машины

Во Владивостоке огромного краба провезли на верхнем багажнике автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что краба погрузили на Mitsubishi Outlander и провезли под белым тентом.

До этого жительница Владивостока избила мужчину около своей машины и попала на видео. Ей не понравилось, что возле ее автомобиля сидит мужчина в нетрезвом виде, поэтому она нанесла ему несколько ударов. Уточняется, что инцидент произошел в районе блошиного рынка. На кадрах видно, как мужчина в желтом светоотражающем жилете сидит на обочине дороги возле машины Toyota. Водительница хватает его за куртку, тащит назад. Мужчина падает на землю, а женщина уезжает.

Также на видео попало, как женщина бросалась с дубиной на проезжающие машины во Владивостоке. На кадрах видно, как она вышла на проезжую часть и пыталась бить автомобили.

Ранее на видео попали жительницы Владивостока, которые чуть не подрались из-за узкой дороги.

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