На видео попал гигантский краб на багажнике автомобиля во Владивостоке

Во Владивостоке огромного краба провезли на верхнем багажнике автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Уточняется, что краба погрузили на Mitsubishi Outlander и провезли под белым тентом.

До этого жительница Владивостока избила мужчину около своей машины и попала на видео. Ей не понравилось, что возле ее автомобиля сидит мужчина в нетрезвом виде, поэтому она нанесла ему несколько ударов. Уточняется, что инцидент произошел в районе блошиного рынка. На кадрах видно, как мужчина в желтом светоотражающем жилете сидит на обочине дороги возле машины Toyota. Водительница хватает его за куртку, тащит назад. Мужчина падает на землю, а женщина уезжает.

Также на видео попало, как женщина бросалась с дубиной на проезжающие машины во Владивостоке. На кадрах видно, как она вышла на проезжую часть и пыталась бить автомобили.

Ранее на видео попали жительницы Владивостока, которые чуть не подрались из-за узкой дороги.