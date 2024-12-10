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Xiaomi представила первый в своей истории кроссовер YU7

Xiaomi представила серийную версию своего первого кроссовера YU7

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Xiaomi

Первый в истории компании Xiaomi кроссовер получил название YU7. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль оснащен двумя электромоторами на передней и задней осях суммарной мощностью 681 л.с. Максимальная скорость кроссовера составляет 253 км/ч. Электроэнергия будет накапливаться в литиевой батарее производства CATL, ее емкость пока не разглашается.

В Xiaomi заявили, что электрический кроссовер выйдет на рынок летом 2025 года. Ожидается, что автомобиль будет стоить от 250 тыс. юаней (3,4 млн рублей по курсу на момент публикации). Именно за такую цену продают конкурента YU7 в Китае — Tesla Model Y.

До этого был представлен седан Maextro S800, созданный китайским автопроизводителем JAC и технологическим гигантом Huawei.

Автомобиль доступен для предзаказа по цене 1–1,5 млн юаней (14,4–21,7 млн рублей по курсу а момент публикации). Длина S800 — 5480 мм, колесная база — 3370 мм. Он позиционируется как седан представительского класса в сегменте D+ и нацелен на европейских конкурентов класса «люкс» — Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce.

Предполагается, что силовая установка седана будет полностью электрической.

Ранее Jetour вывел на российский рынок новую версию кроссовера Dashing.

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