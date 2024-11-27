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Представлен китайский конкурент Rolls-Royce и Maybach

В Китае показан Maextro S800, призванный конкурировать с Maybach и Rolls-Royce

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carnewschina.com

Представлен седан Maextro S800, созданный китайскими автопроизводителем JAC и технологическим гигантом Huawei, сообщает CarNewsChina.

Автомобиль доступен для предзаказа по цене 1–1,5 млн юаней (₽14,4–21,7 млн). Длина S800 — 5480 мм, колесная база — 3370 мм. Он позиционируется как седан представительского класса в сегменте D+ и нацелен на европейских конкурентов класса «люкс» — Mercedes-Maybach S-Class и Rolls-Royce.

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Huawei

Предполагается, что новинка будет доступна в двух цветах — черном и фиолетово-серебристом, именно такой автомобиль и был показан на презентации. Подробной информации о технических характеристиках новинки представители бренда не раскрыли. Предполагается, что силовая установка седана будет полностью электрической. В салоне применена отделка потолка в виде звездного неба, вокруг основных фар — множество мелких источников света, символизирующих Млечный путь.

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