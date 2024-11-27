Jetour вывел на российский рынок востребованную версию кроссовера Dashing

На российском рынке начались продажи кроссоверов Jetour Dashing с полным приводом. Об этом сообщает пресс-служба Jetour. Покупателям автомобиль доступен в двух комплектациях: Luxury и Sport.

Полноприводный Dashing получил турбомотор объемом 1,6 л и мощностью 185 л. с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая. Полноприводная версия разгоняется до 100 км/ч за 10,9 с., максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Во всех комплектациях Jetour Dashing AWD предусмотрена панорамная крыша с люком, передние и задние датчики парковки, отделка сидений из кожи, кресло водителя имеет электрорегулировку в шести направлениях.

В комплектацию Luxury входят светодиодные противотуманные фары, беспроводная зарядка для телефона, поддержка Android Auto и Apple CarPlay. Комплектация Sport, помимо прочего, имеет сиденье переднего пассажира с памятью, функцией массажа и регулировкой поддержки для ног, 20-дюймовые диски вместо 19-дюймовых.

До этого стало известно, что кроссовер Changan CS75 Plus нового поколения начал поступать российским дилерам.

Автомобиль доступен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами и в трех комплектациях. В базовой версии кроссовер сегмента D будет оснащаться турбомотором 1.5 мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Нм. Более мощный мотор 2.0 выдает 233 л.с. и 390 Нм крутящего момента. В обоих случаях автомобиль оснащается 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin.

Ранее сообщалось, что на популярную модель Jetour объявили скидку в 320 тысяч рублей.