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ГАЗ выпустил новую модель

No Limits: в России представили полноприводную «Газель 4×4 NN»

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Горьковский автомобильный завод

Российский автопроизводитель ГАЗ представил полноприводную «Газель 4×4 NN», сообщает Telegram-канал No Limits.

«Газель 4×4 NN» отличается от «Соболя 4×4 NN» увеличенной на 14 см колесной базой, а задний свес кузова длиннее на  полметра. Для  полноприводной «Газели» доступны разные варианты задней ошиновки — односкатная и двускатная», — говорится в сообщении канала.

Машина предлагается в  разных типах кузова: комби, микроавтобус, цельнометаллический фургон, грузовичок с  бортовой платформой, а также как отдельное шасси.

Полноприводная «Газель» оснащается двухлитровым дизельным мотором (149  л.с.) и шестиступенчатой механической коробкой передач.

До этого стало известно, что калужская компания «Геркулес» разработала уборочный автомобиль на шасси «Профи».

Автомобиль предназначен для распределения по поверхности автодорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Передний съемный гидрофицированный отвал может быть заменен на подметальную щетку. Исполнительные механизмы приводятся в действие гидравлической станцией от дополнительного бензинового двигателя (29 л.с.).

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