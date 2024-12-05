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Названы минусы нового российского пикапа Промтех Капитан

Автоэксперт Милешкин назвал три минуса российского пикапа Промтех Капитан

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quto.ru

Автоэксперт Кирилл Милешкин протестировал новый российский пикап Промтех Капитан и рассказал о его минусах.

По его словам, при трогании на груженой машине сразу появился запах сцепления. Узел явно требует усиления. Кроме того, усесться на водительское кресло можно единственно возможным образом – сиденье опустить до упора вниз, руль максимально вверх. Но при этом «баранка» частично обрезает комбинацию приборов. Диапазон настройки рулевой колонки по высоте совсем маленький. В остальном проблем нет. Даже в однорядной кабине рослому водителю хватает регулировок сиденья и по длине, и по наклону спинки.

В основе Промтех Капитан лежит китайский пикап Huanghai N2. Модель оснащена 2,5-литровым 129-сильным турбодизелем Isuzu, с которым состыкована 6-ступенчатая механическая коробка передач. Привод — жестко подключаемый полный.

На сайте марки Huanghai модель N2 описана как «шасси уровня Bentley», «король легких мостов» и «дизайн шасси, аналогичный Toyota Land Cruiser». В России будет налажена крупноузловая сборка пикапов «Капитан».

До этого «Промтех» представила доработанный фургон Lada Largus, который получил приставку Kub.

Отмечается, что у автомобиля есть грузовой отсек размером 4,9 куб. м. Салон до конца второго ряда такой же как у обычного Lada Largus за исключением задних боковых дверей. Форточек в них нет, поэтому второй кондиционер обязателен (его дефлекторы на потолке). Есть и дополнительная печка, она установлена на полу.

Ранее были названы три минуса отечественного хетчбэка «Москвич».

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