Водитель из Калининграда протащил ребенка на капоте машины после ДТП

Жительница Калининграда попала в больницу после столкновения с машиной. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел в Московском районе. По версии правоохранителей, 29-летний водитель машины марки Renault повернул на проспект Калинина. В этот момент дорогу переходила 13-летняя девочка. При этом ребенок передвигался на разрешающий сигнал светофора.

На кадрах с места инцидента заметно, как автомобиль сбивает школьницу, после чего она оказывается на капоте и проезжает на нем несколько метров. После произошедшего ребенку удалось самостоятельно подняться и отойти с дороги, держась за ограждение.

В результате ДТП девочка получила травмы, об их характере не сообщается. Информация о ее состоянии отсутствует.

В ГИБДД напомнили о том, что при повороте человек за рулем должен уступать пешеходам, самокатчикам или велосипедистам и ждать, пока они не перейдут дорогу.

Ранее на Урале мужчину, который остановился, чтобы помочь другому водителю, сбила машина.