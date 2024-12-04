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В Госдуме назвали сроки принятия поправок об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Госдума может принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД в декабре

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутаты Государственной думы могут принять поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД), до середины декабря. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат отметил, что профильный комитет в ближайшее время рассмотрит предлагаемые поправки. После этого документ могут принять до конца текущей сессии, которая продлится до середины декабря, уточнил Крашенинников.

«Что касается суммы этих штрафов, они, конечно, огромные, но эти дискуссии были до внесения», — сказал глава комитета.

18 ноября стало известно, что правительство России подготовило законопроект о повышении штрафов. Согласно инициативе, в России планируется повысить в полтора раза штрафы за наиболее распространенные нарушения ПДД, а скидку за их своевременную оплату — сократить в два раза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме выступили против идеи заставить школьников изучать ПДД.

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