Тележка с продуктами выпала из грузовика на прохожую в Кудрово

В Кудрово Ленинградской области при разгрузке продуктов у магазина груженая тележка выпала из автомобиля на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

«Пострадавшая пыталась обойти фургон, и именно в этот момент на нее повалилась телега с коробками. По словам женщины, у нее болит голова и нога — возможно, придется обращаться в травматологию», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что для прохода людей водитель оставил узкую полосу пешеходной дорожки у забора. После падения тележки с продуктами правая нога прохожей оказалась придавленной к низкому забору, ограждавшему тротуар. Пострадавшая перевалилась через него и оказалась на земле, в снегу и грязи.

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