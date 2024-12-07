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Тележка с продуктами выпала из грузовика на прохожую в Кудрово

Под Петербургом тележка с продуктами выпала из грузовика и сбила прохожую

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Телеграм-канал «Mash на Мойке»

В Кудрово Ленинградской области при разгрузке продуктов у магазина груженая тележка выпала из автомобиля на женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» и публикует видеозапись инцидента.

«Пострадавшая пыталась обойти фургон, и именно в этот момент на нее повалилась телега с коробками. По словам женщины, у нее болит голова и нога — возможно, придется обращаться в травматологию», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что для прохода людей водитель оставил узкую полосу пешеходной дорожки у забора. После падения тележки с продуктами правая нога прохожей оказалась придавленной к низкому забору, ограждавшему тротуар. Пострадавшая перевалилась через него и оказалась на земле, в снегу и грязи.

Ранее в Красноярском крае молодой человек разбил машину о светофор, торопясь на свидание.

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