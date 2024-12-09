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Россиянам рассказали, почему опасно ездить со снегом на крыше

Автоэксперт Ян Хайцеэр назвал три причины убрать снег с крыши машины

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Виталий Аньков/РИА Новости

Поездка на автомобиле со снегом на крыше может закончиться ДТП. Об этом сообщает m24.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

«Снег может вылететь в движущийся сзади автомобиль, что станет полной неожиданностью для другого водителя. Дворники могут не справиться, и произойдет авария. Точно так же при торможении ваш снег может завалить вам стекло – в этом случае дворники тоже могут стряхнуть его не сразу», — сказал эксперт.

Кроме того, снежную «шапку» с крыши нужно обязательно убирать как можно скорее, иначе она превратится в лед, при очистке которого останутся царапины на машине.

До этого автоэксперт Андрей Ломанов заявил, что зимой важно обязательно очищать автомобиль от снега перед поездкой, чтобы обезопасить себя и остальных участников дорожного движения.

При этом парковать машины эксперт советует на улице, а не в теплых гаражах и подземных паркингах, потому что частые перепады температур могут негативно повлиять на кузов. По его словам, в зимний период особенно важно бережно относиться к коробке передач.

Ранее сообщалось, что «незамерзайка» для авто рекордно подорожала в России.

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