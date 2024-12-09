Названы машины, которые покупают в РФ с бюджетом до 2,5 млн рублей

Кроссовер Hyundai Creta стал лидером продаж среди машин с пробегом в ценовой категории от 1,5 млн рублей до 2,5 млн рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

На втором месте в рейтинге автомобиль Mitsubishi Outlander стоимостью 1,9 млн рублей. И закрывает тройку лидеров седан Kia Optima стоимостью 1,9 млн рублей.

Также в рейтинг вошли Volkswagen Tiguan и популярная модель Kia Rio.

Далее следуют BMW 3 series, Kia Sportage, Skoda Octavia, Nissan X-Trail, Toyota Camry.

До этого стало известно, что чаще всего в 2024 году россияне выбирали для покупки шины брендов Nordman, Cordiant и Kama Tyres. Также в десятку лидеров вошли: Viatti, Pirelli, Formula, Yokohama, «Белшина», Sailun, Triangle. Аналитики сообщают, что 91,5% от общего объема продаж пришлось на шины для легковых автомобилей.

Среди федеральных округов больше всего легковых шин купили в Сибири, а именно 31 шину на 1000 жителей.

Ранее россиянам назвали лучшие машины до 500 тысяч рублей.