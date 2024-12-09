Российский авторынок вылетел из первой тройки в европейском рейтинге

Российский автомобильный рынок в ноябре текущего года опустился с второго на пятое место в Европе. Об этом сообщает «Автостат».

Лидером в ноябре 2024 года стала Германия, где дилеры продали 244,5 тыс. машин, что на 0,5% меньше, чем в ноябре прошлого года. На втором месте находится Великобритания с показателем 153,6 тыс. машин (-1,9%). Третий результат у Франции – 133,3 тыс. проданных автомобилей (-12,7%).

Четвертое место занимает Италия. В этой стране в ноябре было продано 124,2 тыс. машин (-10,8%). На пятом месте находится Россия. Объем продаж новых легковых автомобилей в РФ в ноябре составил 121,8 тыс. экземпляров (+11,1%). По данным «Автостата», это наихудший результат российского авторынка за последние 9 месяцев.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2% с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

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