Россиян предупредили об исчезновении достойных авто

Высокие продажи подержанных машин в России по итогам октября, вероятно, станут «последним» рекордом авторынка России. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Можно предположить, что это один из последних рекордов авторынка. По новым автомобилям ноябрь будет явно слабее октября – и на вторичном рынке наверняка сложится похожая ситуация. Достойные автомобили с рынка вымываются, а общее предложение заметно превышает спрос», — отметил он.

Кадаков добавил, что в лидерах рынка (Lada, Toyota, Kia, Nissan) нет никого неожиданного.

До этого сообщалось, что Lada 2107 стала самым популярным автомобилем с пробегом в октябре, его перепродали в общей сложности 14,3 тысячи раз за первые десять месяцев текущего года.

В годовом выражении реализация поддержанной модели Lada выросла на 57,5%. Этот автомобиль продолжает оставаться на пике популярности в России девятый месяц подряд.

В октябре 2024 года в РФ продали 605,3 тыс. автомобилей с пробегом, что на 24% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 14% больше, чем в сентябре 2024-го.

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