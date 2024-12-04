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На видео попало, как женщина бросалась с дубиной на проезжающие машины во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попала женщина, которая бросалась с дубиной на машины

Во Владивостоке на улице Светланской женщина вышла на проезжую часть с массивной палкой и пыталась бить проезжающие автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Инцидент произошел 3 декабря. На кадрах видно, как женщина стоит на дороге и целится в проезжающие автомобили дубиной. К некоторым машинам она подходит очень близко, замахивается, но палку не бросает.

До этого во Владивостоке на видео попала женщина, которая избила мужчину, сидевшего на земле возле ее автомобиля. Уточняется, что инцидент произошел 3 декабря в районе «блошиного» рынка.

Женщине не понравилось, что нетрезвый мужчина присел возле ее Toyota, она нанесла ему несколько ударов, оттащила от машины и уехала. На кадрах видно, что водительница схватила его за куртку и потащила назад, мужчина упал на землю.

Ранее водитель не дал проехать скорой помощи во Владивостоке.

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