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Жительница Владивостока избила мужчину около своей машины и попала на видео

Во Владивостоке на видео попала женщина, избившая мужчину около своего авто

3 декабря во Владивостоке женщина избила мужчину, который сидел на земле возле ее автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Уточняется, что инцидент произошел в районе блошиного рынка. Женщине не понравилось, что возле ее автомобиля сидит мужчина в нетрезвом виде, поэтому она нанесла ему несколько ударов, оттащила от машины и уехала.

На кадрах видно, что мужчина в желтом светоотражающем жилете сидит на обочине дороги возле машины Toyota. Водительница хватает его за куртку, тащит назад. Мужчина падает на землю, а женщина уезжает.

До этого во Владивостоке водитель легкового автомобиля Toyota Crown Athlete не дал проехать скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Инцидент произошел около дома номер 10 по улице Котельникова. Медики везли женщину, которой требовалась госпитализация. Молодой человек потребовал, чтобы автомобиль скорой помощи отъехал назад и пропустил его.

Ранее на видео попали последние секунды перед лобовым ударом двух машин в Приморье.

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