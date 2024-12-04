На видео попали жительницы Владивостока, которые чуть не подрались из-за узкой дороги

Во Владивостоке 4 декабря во дворе дома по адресу Зеленый бульвар, 26 две водительницы не смогли разъехаться на узком участке дороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Сообщается, что в результате конфликта водительница автомобиля Toyota Premio влезла в встречную машину и ударила женщину по голове. Пострадавшая просит сотрудников полиции привлечь нападавшую к ответственности.

На кадрах видно, как водительница автомобиля Toyota Premio подходит к встречной машине, несколько раз стучит в стекло, а после самовольно открывает дверь. После попытки автора видео закрыть машину, нападавшая бьет ее по голове и уходит.

До этого жительница Владивостока избила мужчину около своей машины и попала на видео. Ей не понравилось, что возле ее автомобиля сидит мужчина в нетрезвом виде, поэтому она нанесла ему несколько ударов, оттащила от машины и уехала.

Ранее на видео попало, как женщина бросалась с дубиной на проезжающие машины во Владивостоке.