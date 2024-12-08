«АвтоВАЗ» начал выпуск «богатых» версий Lada Largus

На предприятии Lada Ижевск стартовало производство Lada Largus в версии Cross. Об этом сообщает Telegram-канал RCI News. Таким образом, началась сборка более богатых комплектаций модели Largus.

«На конвейере автозавода Lada Ижевск замечены Lada Largus в модификации Cross, в версии на 7 мест, в комплектации с мультимедиа, в новом синем металлике «Балтика», — говорится в сообщении.

О том, когда автомобили начнут появляться у дилеров, не сообщается. На официальном сайте «АвтоВАЗа» информации о новинке нет.

Производство модели Largus организовано на заводе в Ижевске, где весной 2024 года начали выпускать 5-местные универсалы и фургоны этой модели. Автомобили комплектуются 90-сильными и 106-сильными моторами объемом 1,6- литра в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Цена такого универсала начинается от 1,5 млн рублей, а фургон можно приобрести за 1,6 млн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» усилил контроль качества своей самой дорогой модели.