«Жигули» без пробега выставили на продажу в России по цене Lada Vesta

В России выставили на продажу седан ВАЗ-2106 1993 года выпуска, который проехал за 30 лет всего 63 км, сообщает «Журнал Авто.ру».

«Шестерка» в состоянии новой выставлена на продажу по объявлению в Нефтеюганске (Ханты-Мансийский автономный округ). За автомобиль просят 2 млн рублей, что дороже стандартной Lada Vesta и сравнимо с Lada Vesta Cross с мотором 1.8 и вариатором.

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Выставленный на продажу седан красного цвета провел всю жизнь в одних руках. Автомобиль оснащен карбюраторным четырехцилиндровым двигателем объемом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., который работает в паре с четырехступенчатой механической трансмиссией. На фотографиях видно, что автомобиль находится в оригинальном заводском состоянии без следов коррозии. О причинах, по которым автомобиль не эксплуатировался более 30 лет, не сообщается.

Ранее в Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer по низкой цене.