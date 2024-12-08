Четыре китайских автомобиля успешно прошли краш-тесты Euro NCAP

Четыре китайских автомобиля успешно прошли испытания на безопасность комитета Euro NCAP. Об этом сообщает carnewschina.com.

«В декабре четыре китайских автомобиля получили пять звезд в краш-тестах Euro NCAP. В число этих моделей входят Deepal S07 от Changan, Leapmotor C10 при поддержке Stellantis, Maxus eTerron 9 от SAIC и Volvo EX30 с технологиями Geely», — говорится в сообщении портала.

Отмечается, что среди этих четырех автомобилей Maxus eTerron 9 получил наивысшую общую оценку. В сегменте защиты водителя и пассажиров он набрал 91%. Защиту детей оценили в 85%. Защита пешеходов составляет 84%. А работа систем активной безопасности оценена в 83%.

До этого стало известно, что кроссовер Aito M9 признан самым безопасным автомобилем в Китае.

По итогам проведенного краш-теста по методике C-NCAP, автомобиль заработал 93,9% за безопасность. Оценка безопасности водителя и взрослых пассажиров Aito M9 — 96,98%, безопасность пешеходов была оценена на 75,38%, а работа систем активной безопасности — на 97,79%.

Ранее новый кроссовер Duster провалил краш-тесты Euro NCAP.