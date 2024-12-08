В автомобилях Honda выявили серьезную опасность

Японская компания Honda отзовет для ремонта 200 тыс. автомобилей Pilot и Passport. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что отзывная кампания связана с заводским дефектом трубок заливной горловины бензобака. В случае ДТП они могут разъединиться, произойдет утечка топлива с последующим возгоранием автомобиля.

В Honda узнали о потенциальной проблеме 13 мая 2024 года, когда получила первую гарантийную претензию, связанную с этой проблемой. Дилер уведомил автопроизводителя о возможной проблеме во время проведения предпродажной подготовки.

Дилеры бренда должны будут проверить все отзываемые машины и устранить неисправность.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Ранее сообщалось, что у автомобилей Hyundai выявили серьезные проблемы.