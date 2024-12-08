В Белоруссии начнут выпускать новый минивэн МАЗ

На предприятии «Брестмаш», которое принадлежит Минскому автомобильному заводу (МАЗ), будут выпускать минивэны BMG M5P. Об этом сообщает abw.by.

В минивэне легко узнать модель Forthing Lingzhi китайского концерна Dongfeng: это лицензионная копия Mitsubishi Space Gear 1990-х годов. Семиместные автомобили будут выпускаться и в электрической, и в бензиновой конфигурации. Мощность предприятия составит до 10 тыс. машин ежегодно.

Опытные образцы уже собраны, идет их сертификация. После этого автомобили поступят в продажу.

До этого стало известно, что принадлежащий китайскому концерну Chery бренд Omoda начал продажи в России обновленного кроссовера C5.

Автомобиль предлагается в шести комплектациях по цене от 2,52 до 3,26 млн рублей. В ходе рестайлинга основные изменения коснулись передней части автомобиля. Обновленный Omoda C5 получил безрамочную решетку радиатора, более тонкие ходовые огни и новый бампер. Также изменился дизайн колесных дисков.

В переднеприводной версии кроссовер снабжен турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Полноприводному Omoda C5 полагается турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. с роботизированной семиступенчатой коробкой передач.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» усилил контроль качества своей самой дорогой модели.