Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» усилил контроль качества своей самой дорогой модели Lada Aura. Об этом сообщает Telegram-канал «Avtograd».

«Принято решение, что все автомобили Aura, сходящие с конвейера, будут проходить усиленный многоступенчатый контроль качества до конца текущего года», — говорится в сообщении паблика.

Отмечается, что ранее предполагалось, что такая процедура будет применена только для первой партии машин, предназначенных для поставок в госструктуры, теперь это правило распространяется и на автомобили, отгружаемые для свободной продажи через дилерскую сеть. В 2025 году контроль качества будет проходить в обычном режиме.

Розничные продажи Lada Aura начались 30 ноября.

Автомобили будут поступать к дилерам в двух комплектациях — базовой Premier и расширенной Status. Первая версия имеет рекомендованную цену в 2,6 млн рублей, а Status — 2,8 млн рублей.

Расширенная версия Status отличается от базовой натуральной кожей, комфортными накладными подушками на задних подголовниках и подогревом спинки кресла заднего сиденья.

Обе версии оснащены двигателем 1,8 EVO мощностью 122 лошадиные силы и автоматической трансмиссией. Цветовая гамма представлена тремя вариантами: черный «пантера», серебристый «платина» и коричневый «кориандр».

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