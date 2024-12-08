В Москве водителей предупредили об опасностях на дорогах

В Москве автомобилистов предупредили о гололедице, сильном снегопаде и ледяном дожде. К осторожности водителей призвало МЧС столицы.

«В период с 10 часов с сохранением до конца суток 8 декабря местами в городе Москве ожидается снег, ледяной дождь. В отдельных районах отложение мокрого снега, гололедица на дорогах», — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС Москвы посоветовали автомобилистам парковаться в безопасных зонах и быть внимательными управляя автомобилем.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве условий для таяния снега нет даже при прогнозирующемся повышении температуры.

В связи с этим, в российской столице ожидается нарастание снежного покрова, то есть появление сугробов.

Ожидается, что к 9 декабря в Москве и Московской области высота выпавшего снега будет от 5 до 10 сантиметров, в некоторых местах достигая показателя в 15 см. При этом с понедельника температура воздуха в столице будет держаться в районе нуля.

Ранее Вильфанд сообщил, что к 9 декабря снегом будет покрыто 96% России.