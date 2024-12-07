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Поезд раздавил легковой автомобиль в Краснодарском крае

В Краснодарском крае поезд разорвал машину на переезде

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Телеграм-канал «23 МВД»

В Лабинске Краснодарского края поезд протаранил на переезде легковой автомобиль Lada. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«По предварительным данным, сегодня в 14:15 в г. Лабинске на железнодорожном перегоне Мостовской — Лабинск, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» допустил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд, в пределах видимости приближающегося локомотива», — отмечается в сообщении полиции.

Машинист поезда не смог избежать столкновения, несмотря на экстренное торможение. Дистанция между поездом и машиной оказалась слишком короткой.

Водитель и две его пассажирки, одна из которых несовершеннолетняя, госпитализированы с травмами. На опубликованных фото видно, что кузов машины сильно искорежен, он согнулся пополам, разорваны капот и двери.

До этого в Кудрово Ленинградской области тележка с продуктами при разгрузке у магазина упала на проходившую мимо женщину.

Ранее в Перми водитель трамвая уснул в кабине и врезался в другой трамвай, пострадал 21 человек.

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