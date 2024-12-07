Поезд раздавил легковой автомобиль в Краснодарском крае

В Лабинске Краснодарского края поезд протаранил на переезде легковой автомобиль Lada. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

«По предварительным данным, сегодня в 14:15 в г. Лабинске на железнодорожном перегоне Мостовской — Лабинск, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» допустил выезд на нерегулируемый железнодорожный переезд, в пределах видимости приближающегося локомотива», — отмечается в сообщении полиции.

Машинист поезда не смог избежать столкновения, несмотря на экстренное торможение. Дистанция между поездом и машиной оказалась слишком короткой.

Водитель и две его пассажирки, одна из которых несовершеннолетняя, госпитализированы с травмами. На опубликованных фото видно, что кузов машины сильно искорежен, он согнулся пополам, разорваны капот и двери.

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