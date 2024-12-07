Военным передали Renault Sandero, которые не успели начать выпускать в России

Тестовые прототипы Renault Sandero третьего поколения (модель собирались производить в России до ухода Renault) переданы в числе другой помощи российским военным. О церемонии передачи имущества сообщила в своем Telegram-канале депутат Госдумы Альфия Когогина.

«Эта гуманитарная миссия особая — она приурочена к 55-летию с начала строительства легендарного «КамАЗа» и включает в себя легковые авто, мотоцикл, автозапчасти, генераторы, колеса, металл, масксети и другое», — написала Когогина.

На одной из фотографий, сопровождающих сообщение, видны два Renault Sandero в камуфляжной пленке — в таком виде автопроизводители испытывают на дорогах автомобили перед их выводом на рынок.

Новые Renault Sandero планировали начать выпускать на «АвтоВАЗе» в 2022 году. В сентябре 2024-го автовоз с тестовыми прототипами в камуфляже был замечен при выезде с завода.

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