На выезде с «АвтоВАЗа» замечены Renault Sandero российской сборки

С территории «АвтоВАЗа» была вывезена партия новых автомобилей Renault Sandero российской сборки. Эта модель нового поколения должна была встать на конвейер российского завода в 2022 году. Об этом сообщает Motor.ru.

Автовоз, загруженный машинами в камуфляжной пленке, удалось снять недалеко от завода очевидцу из Тольятти. Автомобили снабжены колесными дисками различного дизайна, что намекает на разные комплектации машин, которые планировалось собирать в России. Автомобили снабжены защитой колесных арок из неокрашенного пластика — эти детали характерны для версии Sandero Stepway с увеличенным дорожным просветом.

О дальнейшей судьбе прототипов не сообщается. На той же платформе, что и новые Logan и Sandero, базируется новая разработка «АвтоВАЗа» — Lada Iskra, однако в ней применяются импортозамещенные компоненты.

Ранее УАЗ рассказал о своих будущих новинках.