Переделку старых BMW в новые готовы поставить на поток специалисты из Казахстана

Тюнинговая компания из Казахстана предложила владельцам BMW 3 Series образца 2009 года тюнинг-обвес в стиле той же модели нового поколения. Об этом сообщает Motor.ru.

«Мастерская Forza Tuning из Алма-Аты показала комплект для превращения «пятерки» образца 2009 года в актуальную модель. Выглядеть почти на 15 лет моложе окажется затратно: потребуется поменять всю носовую и хвостовую часть», — отмечается в публикации.

Для внешней модификации седана поколения F10 в актуальное G90 потребуется заменить фары и задние фонари, бамперы, капот и крышку багажника, а также передние и задние крылья, решетку радиатора и многие другие детали. Цену тюнинг-комплекта фирма не раскрывает.

При этом на показанном опытном образце нет задних парктроников.

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