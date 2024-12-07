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Появилось видео с BMW, который тракторист придавил бетонным кольцом в Подмосковье

В Подмосковье тракторист разбил BMW бетонным кольцом и попал на видео

На Пироговском шоссе в Подмосковье водитель трактора разбил бетонным кольцом кроссовер BMW, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» и публикует видеозапись последствий инцидента.

На кадрах видно, что экскаватор-погрузчик перевозил железобетонное кольцо, зацепив его на передний ковш. В процессе движения он врезался в заднюю часть кроссовера BMW черного цвета.

От удара механические повреждения получила задняя часть легковой машины: у нее помята дверь багажника и разбито заднее стекло. О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

На трассе вплотную к месту аварии проходят строительные работы: разрыт котлован, ведется укладка труб. На двери трактора есть наклейка с логотипом строительной компании.

До этого в Воронеже горящий мужчина выпал из окна на припаркованный автомобиль.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с грузовиками.

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