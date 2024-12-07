Горящий мужчина выпал из окна на автомобиль в Воронеже

В Воронеже объятый пламенем молодой человек выпал из окна и приземлился на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на субботу в жилом комплексе «Сердце города» на улице Куколкина. Местные жители приняли человека за беспилотник и сообщили в полицию.

«У подъезда горела машина и что-то ещё. Выбежавшие жильцы увидели возле авто горящее тело молодого человека. Парня пытались потушить, но помочь ему было уже нельзя», — отмечается в публикации.

Припаркованный рядом автомобиль также загорелся. По факту инцидента ведется расследование.

До этого движение на МКАД оказалось затруднено из-за аварии с четырьмя грузовиками.

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