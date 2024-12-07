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На западе Африки десятки человек пострадали при столкновении микроавтобусов

В Кот-Д'Ивуаре столкнулись два микроавтобуса, пострадали десятки человек

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Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Кот-Д'Ивуаре на западе Африки произошло столкновение двух микроавтобусов, при котором пострадали десятки человек, сообщает портал Abidjan.

По его данным, ДТП произошло 6 декабря около 13:00 (16:00 мск) на юго-западе страны на трассе, которая соединяет департаменты Далоа и Иссиа. В результате инцидента 28 пострадавших были госпитализированы, еще 26 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Власти инициировали расследование обстоятельств аварии и напомнили о соблюдении правил дорожного движения в период праздников в конце года, когда количество поездок возрастает.

В конце октября 19 человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью» в Дагестане. Виновником ДТП стал водитель Volkswagen Polo, который выехал на встречную полосу. В МЧС уточнили, что среди 19 пострадавших, которых доставили в больницу, было двое несовершеннолетних.

Ранее на видео попали последние секунды перед столкновением Honda и самосвала во Владивостоке.

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