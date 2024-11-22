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На видео попали последние секунды перед столкновением Honda и самосвала во Владивостоке

В Приморье на видео попало лобовое столкновение автомобиля Honda и самосвала

22 ноября во Владивостоке в районе Зеленого бульвара автомобиль Honda Fit выехал на встречную полосу движения и столкнулся с самосвалом FAW. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

Сообщается, что пострадавшего водителя легкового автомобиля госпитализировали. На кадрах видно, что Honda Fit выезжает из-за поворота на полной скорости по встречной полосе движения и врезается в самосвал, от удара ее подбрасывает и машина начинает дымиться.

До этого во Владивостоке микроавтобус Toyota Hiace с людьми сорвался с 12-метровой скалы. Сообщается, что ДТП произошло на Орлиной сопке в центре города, в салоне автобуса находились водитель и пассажир. Транспортное средство приземлилось на припаркованные автомобили. Причина произошедшего пока не установлена. Пассажира микроавтобуса спасти не удалось, водитель госпитализирован, он находится в отделении реанимации. Прокуратура проводит проверку.

Ранее во Владивостоке 11 машин столкнулись из-за гололеда, пострадал один человек.

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