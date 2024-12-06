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Названы три европейских аналога, на которые ориентировался ВАЗ при создании «восьмерки»

«Дром» назвал три европейских авто, взятых за образец при создании ВАЗ-2108

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auto.ru

«АвтоВАЗ» при создании ВАЗ-2108, первого переднеприводного автомобиля в своей модельной линейке, ориентировался на ряд уже выпускавшихся моделей западных автопроизводителей. Об этом пишет Drom.ru.

«Принять в качестве аналогов автомобили Golf фирмы Volkswagen и Renault модели 14, по дизельной модификации — Golf», — цитирует издание заключение экспертной группы конструкторской секции научно-технического совета Минавтопрома СССР по итогам заседания в январе 1978 года.

На этом заседании обсуждалось техническое задание на разработку автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109. Тем же решением предлагалось поручить НАМИ (Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) и МАМИ (Московский автомеханический институт) проработать целесообразность применения в двигателе нового автомобиля непосредственного впрыска топлива.

Проектом технического задания предполагалось начало серийного выпуска новой модели в 1983 году. Фактически производство ВАЗ-2108 началось в декабре 1984 года — 40 лет назад.

Ранее у дилеров «АвтоВАЗа» появились Lada Niva Travel с новыми опциями.

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