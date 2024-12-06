Россиянам раскрыли оснащение нового кроссовера Chery Tiggo 9

Chery будет продавать новый кроссовер Tiggo 9 в России в двух комплектациях, в оснащение машины входит камера в салоне для контроля усталости водителя. Об этом сообщают «Китайские автомобили».

«В списке оборудования особо отмечено около 15 опций. Уточняется, что ранее эти позиции были недоступны для моделей линейки Tiggo», — отмечается в публикации.

Базовая комплектация получит название Prime. В ее оснащение входят светодиодные фары и фонари, отделка салона искусственной кожей черного цвета, 19-дюймовые диски, набор электронных систем помощи водителю, полноразмерная «запаска» и функция открывания багажника без помощи рук.

Версии Ultra полагаются 10 подушек безопасности, 20 дюймовые колеса и система контроля усталости водителя с смонтированной в салоне камерой и штатный видеорегистратор.

Ранее Chery раскрыла минимальную цену нового Tiggo 9.