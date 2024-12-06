Мигалки предложили сделать невидимыми для камер ГИБДД

6 декабря в Госдуму внесут законопроект об освобождении автомобилей со спецсигналами от штрафов за нарушения, которые фиксируют камеры безопасности дорожного движения. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Сообщается, что проблема заключается в том, что водители спецтранспорта, скорой помощи, пожарных, полицейских и других машин, с включенными проблесковыми маячками могут не соблюдать некоторые правила дорожного движения. Например, скоростной режим, разворот и поворот в неположенном месте, требования сигналов светофора и другие. Но такие нарушения могут совершаться только при условии обеспечения безопасности движения и в случае, если они выполняют экстренное служебное задание.

Штрафы за подобные нарушения выносятся собственникам машин, в частности МВД, Минобороны, ФСБ и прочим. И затем водители или сотрудники служб спасения самостоятельно их оплачивают. Так, фракция ЛДПР предлагает добавить статью 2.6.1 КоАП третьей частью, которая освобождает от ответственности собственников спецтранспорта.

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