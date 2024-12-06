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Мигалки предложили сделать невидимыми для камер ГИБДД

В Госдуме предложили освободить от штрафов автомобили со спецсигналами

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

6 декабря в Госдуму внесут законопроект об освобождении автомобилей со спецсигналами от штрафов за нарушения, которые фиксируют камеры безопасности дорожного движения. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Сообщается, что проблема заключается в том, что водители спецтранспорта, скорой помощи, пожарных, полицейских и других машин, с включенными проблесковыми маячками могут не соблюдать некоторые правила дорожного движения. Например, скоростной режим, разворот и поворот в неположенном месте, требования сигналов светофора и другие. Но такие нарушения могут совершаться только при условии обеспечения безопасности движения и в случае, если они выполняют экстренное служебное задание.

Штрафы за подобные нарушения выносятся собственникам машин, в частности МВД, Минобороны, ФСБ и прочим. И затем водители или сотрудники служб спасения самостоятельно их оплачивают. Так, фракция ЛДПР предлагает добавить статью 2.6.1 КоАП третьей частью, которая освобождает от ответственности собственников спецтранспорта.

Ранее стало известно, сколько заработал завод Toyota в Петербурге во время простоя.

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