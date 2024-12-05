Стало известно, сколько заработал завод Toyota в Петербурге во время простоя

По итогам 2023 года завод Toyota в Петербурге, находясь в простое и с нулевой выручкой, заработал почти 20 млн рублей. Об этом сообщает издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на аудиторское заключение, опубликованное 4 декабря.

Сообщается, что после того, как компания перешла под контроль федерального госпредприятия НАМИ и учредители Toyota Boshoku Europe и Toyota Tsusho Corporation больше не могли контролировать производство в Петербурге, компания открыла депозит в банке и перечислила туда все накопления.

На условиях доходности 16% годовых в период с 18 июля по 31 декабря 2023 года на начисленных процентах Toyota Boshoku Europe заработала 18,9 млн рублей. 31 декабря прошлого года на депозите в банке уже было 345 млн рублей.

Отмечается, что на протяжении 2022 учредители компании Toyota Boshoku Europe считали, что производство на территории России возобновится, поэтому оказывали финансовую поддержку петербургской площадке.

Ранее сообщалось, что перезапуск бывшего завода Toyota в Петербурге отложили.