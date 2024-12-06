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На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Крымский мост временно закрыли для движения транспорта

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Константин Михальчевский/РИА Новости

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:17 по московскому времени.

Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. В информационном центре напомнили, что необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

О причинах перекрытия движения не сообщается.

Накануне Крымский мост уже закрывали для движения транспорта. Переправа не работала почти два часа. Причины введения ограничений также не назывались.

В ноябре издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

До этого глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее военный эксперт рассказал, как повысить безопасность Крымского моста.

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