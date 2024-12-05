Стало известно, почему бизнесмена из РФ и его жену избили таксисты в Марокко

Консульство РФ заявило, что в Марокко избили российского бизнесмена и его жену не по политическим причинам. Об этом сообщают «Известия».

«Во время короткого конфликта россияне не пострадали, если не брать морально-психологический аспект. Никто из них за медицинской помощью не обращался», — заявили в консульстве.

Отмечается, что конфликт возник из-за многолетнего «противостояния» частных таксистов и их коллег из автопарков Касабланки, которые предоставляет свои услуги через собственные мобильные приложения.

До этого сообщалось, что в Марокко несколько таксистов избили российского дипломата и его жену возле отеля. Однако впоследствии выяснилось, что пострадавшим оказался бизнесменом.

Нападение произошло в городе Касабланка. Стоящие возле отеля таксисты предложили россиянам свои услуги, а затем увидели, что они ждут другой автомобиль, вызванный через агрегатор InDrive. Водители начали предъявлять несостоявшимся клиентам претензии.

Ранее в Москве автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП, есть пострадавшие.