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Стало известно, почему бизнесмена из РФ и его жену избили таксисты в Марокко

Консульство РФ отреагировало на избиение бизнесмена из РФ таксистами в Марокко

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Shutterstock/Daniel Tadevosyan

Консульство РФ заявило, что в Марокко избили российского бизнесмена и его жену не по политическим причинам. Об этом сообщают «Известия».

«Во время короткого конфликта россияне не пострадали, если не брать морально-психологический аспект. Никто из них за медицинской помощью не обращался», — заявили в консульстве.

Отмечается, что конфликт возник из-за многолетнего «противостояния» частных таксистов и их коллег из автопарков Касабланки, которые предоставляет свои услуги через собственные мобильные приложения.

До этого сообщалось, что в Марокко несколько таксистов избили российского дипломата и его жену возле отеля. Однако впоследствии выяснилось, что пострадавшим оказался бизнесменом.

Нападение произошло в городе Касабланка. Стоящие возле отеля таксисты предложили россиянам свои услуги, а затем увидели, что они ждут другой автомобиль, вызванный через агрегатор InDrive. Водители начали предъявлять несостоявшимся клиентам претензии.

Ранее в Москве автобус с пассажирами попал в жесткое ДТП, есть пострадавшие.

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