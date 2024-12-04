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Марокканские таксисты избили российского дипломата и его жену

Mash: в Марокко таксисты избили российского дипломата и его жену

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Shutterstock

В Марокко несколько таксистов избили российского дипломата и его жену возле отеля, сообщает Telegram-канал Mash.

Нападение произошло в городе Касабланка. Стоящие возле отеля таксисты предложили россиянам свои услуги, а затем увидели, что они ждут другой автомобиль, вызванный через агрегатор InDrive. Водители начали предъявлять несостоявшимся клиентам претензии.

«Потом мужчины услышали по говору, что пара из России, и напали. Когда приехал таксист кипрской компании Suol Innovations LTD, побили и его», — отмечается в публикации.

На шум выбежали сотрудники отеля и прогнали нападавших. Затем на место происшествия прибыли сотрудники полиции и врачи скорой помощи. Пострадавших госпитализировали в частную клинику. Нападавшие найдены и задержаны.

До этого во Владивостоке попала на видео женщина, которая бросалась с дубиной на проезжающие автомобили.

Ранее в Москве водитель протащил по дороге инспектора ДПС.

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