Папу Римского обвинили в кощунстве из-за «папамобиля»

Пользователи сети высмеяли папу Римского Франциска за его новый электромобиль от Mercedes-Benz, который прозвали «папамобилем». Соответствующие комментарии появились в соцсети Х.

«Это откровенное издевательство над папством никогда не закончится», — написал один из пользователей.

Также публика раскритиковала папу, который выступает за защиту экологии, за лицемерие, поскольку электромобили трудно назвать «зелеными».

«Кто-нибудь, скажите им, что детали электромобиля нельзя использовать повторно», — отметил пользователь.

Кроме того, фотографии с новым автомобилем стали поводом для критики стиля Франциска.

«Черные брюки действительно не сочетаются с белой рясой», — написал пользователь.

До этого сообщалось, что немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz передала Ватикану новый автомобиль, двигатель которого впервые стал электрическим.

«Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус и члены команды, участвующие в проекте, лично передали папе Франциску в Ватикане уникальный автомобиль ручной работы на базе нового электрического G-Class», — заявили в пресс-службе.

В компании отметили, что Mercedes-Benz уже почти 100 лет поставляет Ватикану автомобили. На новом электромобиле Франциск сможет приветствовать паломников, наплыв которых в Рим ожидается в 2025 году.

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