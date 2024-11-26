Стало известно о последних минутах жизни знаменитой регулировщицы Великой Победы Марии Лиманской

Знаменитая регулировщица Мария Лиманская до последнего дня была в сознании. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на дочь женщины Нину Тормозову.

«Она в сознании была до последнего, но не могла двигаться», — поделилась собеседница.

По ее словам, сначала состояние здоровья Марии Лиманской было в норме, но потом ей резко стало плохо.

Знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская скончалась 26 ноября 2024 года на 101-м году жизни.

Лиманская жила в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области с 1994 года. Женщина стала известна благодаря фотографии, на которой она в мае 1945 года стояла на посту у Бранденбургских ворот. Снимок был сделан фотографом Евгением Халдеем. Во всем мире Лиманскую стали называть Бранденбургской мадонной. В 2020 году в городе Марксе установили памятник в честь нее — «Мадонна Победы».

Мария Филипповна Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года, когда ей было всего 18 лет, она ушла на фронт. Дошла до Берлина.

После Великой Отечественной войны женщина работала вначале медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области.

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