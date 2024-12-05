Папа Римский получил свой первый электромобиль

Немецкая автомобильная компания Mercedes-Benz передала Ватикану новый автомобиль, двигатель которого впервые стал электрическим. Об этом сообщили в пресс-службе производителя.

«Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Каллениус и члены команды, участвующие в проекте, лично передали папе Франциску в Ватикане уникальный автомобиль ручной работы на базе нового электрического G-Class», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Mercedes-Benz уже почти 100 лет поставляет Ватикану автомобили. На новом электромобиле Франциск сможет приветствовать паломников, наплыв которых в Рим ожидается в 2025 году.

Переданная машина представляет собой кастомный вариант модели G580. Автомобиль оснащен четырьмя мотор-колесами и вращающимся креслом. С их помощью папа Римский сможет длительное время передвигаться на небольшой скорости среди паломников, а также взаимодействовать с ними.

В октябре лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) на люксовом российском автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин.

Ранее папа Римский призвал молодежь сохранить планету.