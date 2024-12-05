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В Петербурге «бешеная» Volvo жестко сбила полицейского и попала на видео

На видео попал жесткий наезд Volvo на сотрудника МВД в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель Volvo сбил полицейского, протаранил служебный автомобиль и попытался скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Бешеный водитель поставил на уши целый район Санкт-Петербурга. Он на стареньком Volvo уходил от погони, сбил полицейского, протаранил служебное авто и пытался скрыться во дворах на улице Илюшина», — говорится в публикации.

В результате правоохранителям пришлось открыть огонь по машине нарушителя, после этого его удалось задержать. Пострадавшего сотрудника МВД госпитализировали. По предварительным данным, водитель был пьян.

До этого в Одессе мужчина попытался скрыться от военкома из территориального центра комплектования (ТЦК), но тот ухватился за его автомобиль и поехал вместе с ним.

«Похоже, мужчина попытался уехать от ТЦК, но военком вцепился в открытую дверь. «Ранее сотрудников ТЦК неоднократно «катали» на капоте», — говорится в публикации «Страна.ua».

Ранее на видео попало, как пассажиры выпали из машины после ДТП в Перу.

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