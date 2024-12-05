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На видео попало, как пассажиры выпали из машины после ДТП в Перу

В Перу на видео попало, как люди выпадали из машин в момент ДТП

2 декабря большегруз в Перу протаранил микроавтобус, из задних дверей которого выпали несколько человек. Видео с моментом происшествия появилось в местных социальных сетях.

На кадрах видно, как автобус с людьми, поворачивая, оказался в скрытой зоне у водителя грузовика. В результате фура протаранила маршрутку, из задней двери которой вылетели несколько человек. Обломки задели стоявший на обочине технический автомобиль.

2 декабря появилось видео из Перу, на котором заснято, как глыба, слетевшая с горы рядом с шоссе в Лиме, упала на припаркованный грузовик с людьми. Сообщается, что водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. В ходе проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, в грузовике были обнаружены удостоверения личности на китайском языке. Уточняется, что после случившегося власти Перу предупредили местных жителей о плохих погодных условиях.

Ранее на видео попала канадка верхом на быке.

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