Названы три минуса отечественного хетчбэка «Москвич»

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников рассказал об особенностях отечественного автомобиля «Москвич-2141».

«С точки зрения инженерии, на фоне зарубежных ровесников Москвич-2141 имел зрелую и современную конструкцию. Отсутствие автоматической коробки передач и усилителя руля были не самыми главными недостатками. Базовые моторы для такого автомобиля оказались откровенно слабы», — отметил Канунников.

По его словам, дебютировавший в середине 1980-х Москвич-2141 стал знаковым для АЗЛК и всего автопрома Советского Союза. Эта модель длиной 4350 мм была одной из самых просторных в своем классе. Снаряженная масса автомобиля составляла 1055 кг, что для столь крупной машины было вполне нормальным и позволило обеспечить хорошую динамику и комфорт.

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Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

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