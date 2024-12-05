На видео попало, как глыба расплющила автомобиль с людьми в Перу

В Перу 2 декабря глыба, слетевшая с горы рядом с шоссе в Лиме, упала на припаркованный грузовик. Об этом сообщает информационное агентство IHA News.

Сообщается, что водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. В ходе проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, в грузовике были обнаружены удостоверения личности на китайском языке.

На кадрах видно, как на припаркованный автомобиль, в котором сидят люди, с горы падает большой камень. Раздавленная машина падает на бок, а впереди стоящий автобус отъезжает от места происшествия.

Уточняется, что после случившегося власти Перу предупредили местных жителей о плохих погодных условиях.

До этого в Новосибирске водитель универсала Skoda Fabia придавил двух россиян к перилам возле супермаркета. Предполагается, что водитель влетел в пешеходов, потому что перепутал педали. Пострадавшим людям потребовалась помощь медиков. На кадрах видно, что иномарка собиралась припарковаться, но внезапно наехала на двух пешеходов.

Ранее на видео попали жительницы Владивостока, которые чуть не подрались из-за узкой дороги.