Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как глыба расплющила автомобиль с людьми в Перу

В Перу на видео попало, как глыба упала со скалы и раздавила автомобиль с людьми

В Перу 2 декабря глыба, слетевшая с горы рядом с шоссе в Лиме, упала на припаркованный грузовик. Об этом сообщает информационное агентство IHA News.

Сообщается, что водителя автомобиля госпитализировали в тяжелом состоянии, а его пассажиры получили травмы, несовместимые с жизнью. В ходе проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, в грузовике были обнаружены удостоверения личности на китайском языке.

На кадрах видно, как на припаркованный автомобиль, в котором сидят люди, с горы падает большой камень. Раздавленная машина падает на бок, а впереди стоящий автобус отъезжает от места происшествия.

Уточняется, что после случившегося власти Перу предупредили местных жителей о плохих погодных условиях.

До этого в Новосибирске водитель универсала Skoda Fabia придавил двух россиян к перилам возле супермаркета. Предполагается, что водитель влетел в пешеходов, потому что перепутал педали. Пострадавшим людям потребовалась помощь медиков. На кадрах видно, что иномарка собиралась припарковаться, но внезапно наехала на двух пешеходов.

Ранее на видео попали жительницы Владивостока, которые чуть не подрались из-за узкой дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами