На видео попало, как иномарка «впечатала» двух россиян в перила

В Новосибирске водитель универсала Skoda Fabia придавил двух россиян к перилам возле супермаркета. Кадры происшествия опубликовал Telegram-канале «АСТ-54 Black».

«Водитель машины влетел в пешеходов в Новосибирске — предположительно, он перепутал педали. Пострадавшим потребовалась помощь медиков», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что иномарка собиралась припарковаться, но внезапно наезжает на двух пешеходов. Пострадавшие оказались под колесами авто.

До этого стало известно, что в автомобиле мигранта, врезавшегося в бетонную стену гаража, нашли большую игрушку для взрослых, гаечный ключ и тюбик вазелина. Сообщается, что водитель и его два пассажира — граждане Узбекистана. На момент аварии они находились в состоянии наркотического опьянения.

Ранее на видео попало, как екатеринбуржец сбил уборщика улиц и увез его на капоте иномарки.