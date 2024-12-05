На видео попало, как мужчина без штанов прятался за машины в Челябинске

В Челябинске 4 декабря на территории жилого комплекса Эвопарк мужчина без штанов прятался за машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных ситуаций».

Сообщается, что мужчина без штанов и трусов сначала скрывался за машиной на парковке, а когда понял, что его заметили, убежал. Очевидцы также рассказали, что челябинец прятался за угол при виде проезжающих машин.

На кадрах видно, как полуголый мужчина сначала присаживается на корточки, а потом медленно уходит за ближайший автомобиль.

До этого во Владивостоке женщина избила мужчину, который сидел на земле возле ее автомобиля. Уточняется, что инцидент произошел в районе блошиного рынка. Женщине не понравилось, что возле ее автомобиля сидит мужчина в нетрезвом виде, поэтому она нанесла ему несколько ударов, оттащила от машины и уехала.

На кадрах видно, что мужчина в желтом светоотражающем жилете сидит на обочине дороги возле машины Toyota. Водительница хватает его за куртку, тащит назад. Мужчина падает на землю, а женщина уезжает.

Ранее жительницы Владивостока чуть не подрались из-за узкой дороги.