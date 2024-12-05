Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попало, как мужчина без штанов прятался за машины в Челябинске

В Челябинске на видео попало, как мужчина без штанов прятался на парковке

В Челябинске 4 декабря на территории жилого комплекса Эвопарк мужчина без штанов прятался за машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных ситуаций».

Сообщается, что мужчина без штанов и трусов сначала скрывался за машиной на парковке, а когда понял, что его заметили, убежал. Очевидцы также рассказали, что челябинец прятался за угол при виде проезжающих машин.

На кадрах видно, как полуголый мужчина сначала присаживается на корточки, а потом медленно уходит за ближайший автомобиль.

До этого во Владивостоке женщина избила мужчину, который сидел на земле возле ее автомобиля. Уточняется, что инцидент произошел в районе блошиного рынка. Женщине не понравилось, что возле ее автомобиля сидит мужчина в нетрезвом виде, поэтому она нанесла ему несколько ударов, оттащила от машины и уехала.

На кадрах видно, что мужчина в желтом светоотражающем жилете сидит на обочине дороги возле машины Toyota. Водительница хватает его за куртку, тащит назад. Мужчина падает на землю, а женщина уезжает.

Ранее жительницы Владивостока чуть не подрались из-за узкой дороги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами