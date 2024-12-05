Россиянам рассказали, как правильно обкатать шипованные шины

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, как правильно обкатать новые шипованные шины.

«Во-первых, в процессе обкатки при разгоне и торможении рекомендуется избегать пробуксовок. Во-вторых, нужно стараться не допускать бокового скольжения. От выполнения этих рекомендаций зависит срок службы шипов», — отметил эксперт.

Третий совет: обкатывать зимние шипованные шины надо на скорости не более 100 км/ч и на заснеженной дороге. Пробег от 800 километров до 1 тыс. километров будет достаточным для того, чтобы шипы заняли правильное расположение в своих отверстиях.

Четвертый совет — независимо от состояния дороги обкатывать шипованные шины надо за несколько поездок, протяженностью до 300 километров. После каждой поездки крышкам необходимо давать остыть, чтобы шипы фиксировались в правильном положении.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Ранее россиянам назвали самые опасные повреждения шин.