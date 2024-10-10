Названы пять рисков для авто при поздней замене резины

Россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Кроме того, в ситуации, когда водителю нужно будет экстренно тормозить или совершить резкий маневр, то при такой резине возникает риск увеличения тормозного пути и ухода в занос.

Родионов добавил, что менять шины нужно, исходя из температуры воздуха на улице. По его словам, дожидаться первого снега или устойчивого минуса не стоит.

В конце сентября владелец магазина «Покрышка.ру» Алексей Шастов рассказал, что для покупки новых покрышек не следует ждать заморозков. По словам эксперта, если приобрести шины заранее, то у автомобилистов будет возможность выбрать лучшие варианты по соотношению цены и качества. Также им удастся сэкономить.

Ранее россиянам рассказали, почему на авто надо менять сразу все шины.