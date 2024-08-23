Дагестанский боец UFC, отрекшийся от России, рассказал о своем состоянии после ДТП

Боец смешанных единоборств (ММА), уроженец Дагестана Мухаммад Мокаев заявил, что он в порядке после ДТП, в которое попал на трассе у Хасавюрта, сообщает РИА Новости.

«Я в порядке, вышел из больницы. Спасибо за поддержку! Я прошел проверку самого высокого уровня на этом этапе своей карьеры. Вернусь сильнее, чем был прежде», — написал Мокаев в соцсетях.

Мокаев ехал вместе с другом к своей семье. Mercedes-Benz AMG A35 стоимостью 4 млн рублей ММА-шника улетел в кювет после столкновения — левое крыло и колесо смяло, лобовое стекло треснуло, задняя часть сохранилась.

Спортсмена вытащили из салона очевидцы. Он попросил их не делать фотографии. Кадры с места аварии опубликовал Telegram-канал «Эхо Дагестана».

Мокаев родился в Буйнакске (Республика Дагестан, Россия). В 12 лет он вместе с отцом перебрался в Великобританию. Вместе они жили в лагере беженцев в Ливерпуле. В борцовский клуб он вступил уже в Манчестере. Он участвовал в чемпионате Великобритании и становился чемпионом Англии.

В ноябре 2021 года Мокаев подписал свой первый контракт с UFC. За это время он провел 11 боев, в которых одержал победы. Свой последний бой Мокаев проводил с Джафелем Фильо в марте этого года. Он выиграл этот бой удушающим приемом.

В 2023 году Мокаев в своих соцсетях попросил не упоминать, что родился в России.

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